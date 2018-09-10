Форум по ЮКМ: Индонезия продвигает идею сотрудничества

Манадо, Индонезия, , 11:12 — REGNUM Региональный секретарь индонезийской провинции Северный Сулавеси Эдвин Силанген заявил, что Индонезия способствовала созданию благоприятной ситуации в регионе Южно-Китайского моря (ЮКМ), сообщает Antaranews.

«Мы создаем благоприятную ситуацию в этом регионе, продвигая идею потенциального сотрудничества, которое может принести пользу всем сторонам конфликта», — подчеркнул региональный секретарь на «28-м форуме по управлению потенциальным конфликтом в Южно-Китайском море» в Манадо 9 сентября. Эдвин Силанген надеется, что семинар, который проводится с 1990 года, может оказать положительное влияние на мир и стабильность в регионе.

Этот форум стал индонезийской инициативой, проводимый ежегодно и в котором участвуют 11 стран, таких как Бруней, Филиппины, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, КНР, Сингапур, Таиланд, Вьетнам и Тайвань.

Форум стал частью превентивной дипломатии Индонезии и направлен на усилия по развитию доверия в сотрудничестве в различных технических областях, включая морские научные исследования и защиту морской среды.

Напомним, Китай выдвигает претензии на 80% акватории Южно-Китайского моря. Территориальный спор ведет в основном за две группы островов Парасельские и Спратли. Пять стран Юго-Восточной Азии также имеют претензии на эти группы островов.