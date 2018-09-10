Путин призвал восстановить спортивные базы на Дальнем Востоке

Владивосток, , 10:58 — REGNUM Вопросы восстановления спортивных баз на Дальнем Востоке нужно проработать правительству РФ вместе с регионами. Об этом заявил в понедельник, 10 сентября, президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Государственного совета во Владивостоке.

По его словам, строительство и реконструкция спортивных баз поможет российским спортсменам успешно подготовиться к летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимним Играм-2022 в Пекине.

«Правительству вместе с регионами нужно проработать вопросы … и представить свои предложения», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября во Владивосток прибыл президент РФ Владимир Путин, который примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Читайте также: Путин о развитии Дальнего Востока: нужно обозначить новые ориентиры