Андрей Турчак поздравил Владимира Васильева с избранием главой Дагестана

Москва, , 10:54 — REGNUM Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак поздравил Владимира Васильева с избранием на пост главы Республики Дагестан.

Законодательное собрание Дагестана выразило Васильеву доверие, что означает, по мнению Турчака, что парламентарии поддерживают курс, который в течение почти года с момента назначения врио главы Дагестана он выстраивал.

Впереди у Васильева много работы, направленной на поступательное развитие региона и повышение уровня благосостояния его жителей, отметил вице-спикер Совфеда.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голования парламент Дагестана избрал новым руководителем республики Владимира Васильева. На внеочередном заседании Народного собрания за кандидатуры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным рассмотрение парламента проголосовали следующим образом: Владимир Васильев — 77 голосов, Камил Давдиев — пять, Махмуд Махмудов — четыре.

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