Выборы в Екатеринбурге: названа причина успеха «Единой России»

Екатеринбург, , 10:54 — REGNUM В Екатеринбурге «Единая Россия» собиралась взять 34% голосов избирателей на выборах депутатов думы. Об этом на своей странице в Facebook заявил политтехнолог Алексей Швайгерт.

На деле получилось 31,6%. По мнению эксперта, на это повлияли и шок жителей от пенсионной реформы, и поздний старт предвыборной кампании единороссов, и суперресурсные оппоненты, которые обрушивались на партию с тотальной критикой. Коснулся он и «городской мобилизации» избирателей за КПРФ, и дистанцирования некоторых одномандатников от партии, и т.д. Плюсом к этому он назвал цейтнот и отсутствие качественных исследований.

При этом были и факторы, которые определили первое место списка «Единой России». Одним из них он назвал первую тройку списка.

«Прекрасная тройка ЕР — необычные, непростые, но настоящие: Сергей Воронин Тимофей Жуков Анастасия Немец. Если бы на вашем месте в предвыборном списке оказались серые чиновники, «люди в футлярах», то, в сложившейся обстановке, не видать партии первого места…», — отметил Швайгерт.

Напомним, на выборах в Екатеринбурге «Единая Россия» получила порядка 31,6% голосов избирателей. По списка в гордуму проходят шесть человек. Ещё 12 победили в одномандатных округах. Таким образом, у «ЕР» в думе будет ровно половина мандатов.