Природа помешала врио губернатора Приморья избежать второго тура

Владивосток, , 10:53 — REGNUM Природные катаклизмы отразились на результатах выборов в Приморском крае, заявила 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«В Приморье на ситуацию сильно сказываются катаклизмы, которые происходят в регионе. Если бы их не было, мы бы увидели явку побольше и результаты врио чуть получше», — считает Федорова.

Она отметила, что такие бедствия, как наводнение, всегда плохо отражаются на результатах действующей власти.

По последним данным, Приморский край ожидает второй тур губернаторских выборов. Врио губернатора Андрей Тарасенко получил 46,75% голосов. На втором месте Андрей Ищенко — 24,67%. Скромной оказалась и явка — около 30%.

Напомним, что накануне выборов на Приморье обрушились сильные ливни, под водой оказались дороги и населенные пункты. Стихия нанесла разрушения, привела к сбоям в электроснабжении. Сильнее других пострадали южные районы восточного региона.