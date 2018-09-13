Латвия: яркий этап в развитии антироссийской истерии

Рига, , 06:15 — REGNUM Законопроект о внесении изменений в закон о национальной безопасности Латвии и поправки к закону о труде нацелены на усиление позиций латвийских националистов, старающихся одержать победу над «российской угрозой» — исходящей, по их мнению, от русскоязычного населения страны. Изменения в законодательстве тем более парадоксальны, что часть из них предложена так называемой пророссийской фракцией «Согласие». Чего пытаются добиться те, кто выдвинул эти изменения в латвийские законы, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Линдерман.

Первая часть принятых поправок в законодательстве цинична и прозрачна: вытеснение тех, кто продолжает использовать русский язык качестве средства общения на работе. Теперь отказ общаться на русском законодательно утвержден, а латыши, не знающие русского языка, получают дополнительное преимущество на рынке труда.

Реальная ситуация такова, что незнание русского языка делает латвийского работника значительно менее конкурентным перед его двуязычным соседом, но именно с этой ситуацией авторы поправок и пытаются бороться. А вот поправки, касающиеся укрепления национальной безопасности, могут рассматриваться двояко: с одной стороны, ими пытаются запретить военизированные игры и спорт, несанкционированные государственными структурами, а с другой — это еще один этап в развитии антироссийской истерии: статистика показывает, что именно русская часть населения любит туризм и страйкбол.

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