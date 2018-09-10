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ООН обеспокоилась соблюдением прав человека на Украине

Политика

Этот вопрос поднимут на ближайшей сессии Совета ООН по правам человека

Киев, 10 сентября 2018, 10:49 — REGNUM  В Женеве обсудят соблюдение прав человека на Украине в ходе сессии Совета ООН по правам человека, сообщает 10 сентября УНН.

Согласно сообщению, доклад о положении в области прав человека на Украине сделает Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В Женеве 10−28 сентября пройдет 39-я сессия Совета ООН по правам человека.

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Напомним, Совет ООН по правам человека неоднократно отмечал, что на Украине права человека систематически нарушаются. Так, отмечалось, что киевская хунта необоснованно обвиняет оппозиционных журналистов в государственной измене, а также не предоставляет защиту корреспондентам, на которых регулярно безнаказанно нападают националисты.

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