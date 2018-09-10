Кому выгодно глобальное потепление и к чему готовиться другим: Радио REGNUM

Москва, 10 сентября 2018, 11:00 — REGNUM
- Рекордное потепление зафиксировано в Арктике — к чему готовиться?
- Киев «перехватывает» данные российских спутников;
- В ДНР выпущены 66 гранат;
- На Урале от полиции требуют извинений за задержание журналистов;
- С прилавков российских магазинов исчезнет поваренная соль.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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