Ростовская область: выборы депутатов прошли без серьезных нарушений

Ростов-на-Дону, , 10:43 — REGNUM Выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва прошли без серьезных происшествий. Нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, не допущено.

По информации избирательной комиссии Ростовской области, выборы признаны состоявшимися. Голосование прошло на 2608 избирательных участках.

ИА REGNUM напоминает, что в Законодательное собрание Ростовской области, согласно предварительным итогам единого дня голосования, прошло пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и Коммунисты России. По данным регионального избиркома, Партия пенсионеров России и Народный альянс набрали около 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, общая явка на выборах превысила 45%. Этот показатель выше, чем на аналогичных выборах в 2013 году (42,06%).

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