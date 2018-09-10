В случае химатаки в Идлибе по Сирии может быть нанесен удар США — WSJ

Вашингтон, , 10:39 — REGNUM В том случае, если сирийские правительственные войска нанесут удар по террористам в провинции Идлиб с использованием химического оружия, США рассматривает разные варианты ответа — от санкций в отношении отдельных сирийских политиков, до прямого военного удара. Об этом пишет Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, на сегодняшний день глава Белого дома Дональд Трамп еще не принял окончательного решения, будет ли американский удар нанесен по территориям, на которых вероятно нахождение российских или иранских военных.

В материале издания отмечается, что президент Сирии Башар Асад уже одобрил план удара по Идлибу с применением хлора.

Как сообщало ИА REGNUM, боевая авиация Германии может нанести удар по позициям вооруженных сил (ВС) Сирии, если Дамаск применит химическое оружие в провинции Идлиб.

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