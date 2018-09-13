Четверг, 13 Сентября 2018 года
08:32:29 МСК

Сирийский Идлиб остается в положении осажденной крепости

Политика

Россия пытается найти мирное решение кризису в Идлибе

Сирийский Идлиб остается в положении осажденной крепости
Сирия

Тегеран, 13 сентября 2018, 07:09 — REGNUM  Готовящееся наступление в провинции Идлиб сирийских правительственных войск, поддерживаемых союзниками, остается важнейшим этапом операции по завершению войны в Сирии. Каковы роли основных игроков контртеррористической коалиции, де-факто возглавляемой Россией, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Россия, Турция и Иран оказались в одной лодке в сирийском конфликте. Даже Анкаре, исходно стоявшей за свержение сирийского лидера Башара Асада, пришлось встать на сторону его союзников. К этому Турцию подтолкнула логика развития событий. Казавшееся еще совсем недавно неизбежным поражение правительственных войск Сирии было преодолено при поддержке Москвы. Все планы по уничтожению Сирии провалились один за другим, и теперь Идлиб — провинция, где сосредоточились остатки антиправительственных боевиков — находится в состоянии осажденной крепости.

Но несмотря на явное превосходство контртеррористических сил, безоглядный штурм может привести к серьезным потерям среди мирного населения, за спинами которого прячутся боевики. Возможен ли мирный путь решения идлибской задачи?

Читайте статью Президент Путин — победитель на переговорах в Тегеране и другие публикации Авигдора Эскина по международной политике.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить