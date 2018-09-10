На юге Ленобласти в местный совет избраны люди от ЕР, ЛДПР и самовыдвиженцы

Луга, Ленинградская область, , 10:41 — REGNUM В Волошовском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области в местный совет избраны кандидаты от «Единой России», ЛДПР и самовыдвиженцы. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в избирательной комиссии Ленинградской области.

Активность избирателей этого поселения на выборах, которые состоялись в воскресенье, 9 сентября, в единый день голосования, составила весьма приличные 40,39% — к избирательным урнам пришли 410 человек, имеющих право голоса. Всего в поселении — около 1 тыс. избирателей.

Выборы здесь проходили по одному 10-мандатному округу. В результате подсчета голосов в совет Волошовского поселения избраны семь кандидатов от «Единой России», один кандидат от ЛДПР и два самовыдвиженца.

Как уже сообщалось, на выборах в Колтушском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области, где 9 сентября также выбирали депутатов в местный совет, 10 из 15-ти мандатов завоевала партия «Единая Россия». ЛДПР получила один мандат, еще четыре места в совете достанутся самовыдвиженцам.

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