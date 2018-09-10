Джоко Видодо: Южная Корея — третий по величине инвестор в Индонезии

Сеул, , 10:38 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Южная Корея является третьим по величине инвестором в Индонезии и старым другом с большим количеством компаний, сообщает Antaranews.

«Корейские компании работают в Индонезии в течение многих лет и нанимают 900 тысяч рабочих», — отметил президент в ходе делового и инвестиционного форума в Сеуле, Южная Корея.

Джоко Видодо присутствовал на инвестиционном форуме в кулуарах своего государственного визита в Южную Корею.

Председатель индонезийской торгово-промышленной палаты Розан Перкаса Роеслани отметил, что 104 предпринимателя, присутствующих на форуме, стали признаком улучшения торговых отношений с Южной Кореей. Он также подчеркнул, что между Индонезией и Южной Кореей еще много торговых и инвестиционных возможностей, которые еще предстоит изучить. «Мы, в Индонезии, очень открыты для инвестиций», — сказал Розан Перкаса Роеслани.

В то время как председатель торгово-промышленной палаты Южной Кореи также заявил, что еще есть много возможностей для инвестиций в Индонезию, для чего необходимо более тесное сотрудничество. Он надеется, что визит президента Джоко Видодо в Южную Корею может способствовать более тесному сотрудничеству между двумя странами. Он также призвал корейских бизнесменов играть более активную роль в развитии Индонезии, которая в настоящее время занимается развитием своей инфраструктуры.

Напомним, президент Джоко Видодо пробудет в Сеуле 10−11 сентября.

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