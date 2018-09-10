Лидер ярославских единороссов: Главное, что мы сохранили большинство

Ярославль, , 10:24 — REGNUM Лидер фракции «Единая Россия» в Ярославской областной думе 6 созыва Николай Александрычев удовлетворен результатами голосования на выборах в облдуму. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Результат «Единой России» на выборах в ярославскую областную думу 7 созыва оказался хуже, чем в 2013 году — фракция партии власти в региональной думе, вероятно, уменьшиться на 8 мандатов (с 40 до 32).

Выборы прошли очень спокойно, без каких-то эксцессов. Я прошел 23 свои участка и там было нормально. «Единая Россия» получила, пока предварительно, большинство и вполне достойное, чтобы решать те необходимые вопросы, которые будут стоять перед нашей партией», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Единая России» Николай Александрычев.

Он считает, что потеря или приобретение мандатов — обычное для выборов явление. Были и более тяжелые времена — например, в думе 4 созыва «Единая Россия» была представлена всего 16 депутатами.

Большинство у нас есть, очень хорошо, что в думе представлены ЛДПР. У них серьезный состав, я знаю это очень порядочные, достойные люди. Мы с ними работали. «Коммунисты России» теперь у нас есть — Артем Денисов, «Справедливую Россию» представляет Ольга Секачева. Хабибулина Сергея, который тоже был в думе, мы знаем. Я не вижу ничего плохого, когда есть представительство оппозиции. Самое главное, чтобы это была конструктивная оппозиция», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Николай Александрычев.

Руководитель фракции «Единая России» в региональном парламенте считает, что конституционное большинство, которого партия лишилась, требуется крайне редко, 99% задач можно решать простым большинством.

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