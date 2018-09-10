После выборов в Иркутской области начнётся вечная война двух партий?

Москва, , 10:29 — REGNUM КПРФ набрали в Иркутской области не стойкое большинство, считает политолог Олег Матвейчев. Об этом он заявил 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Что касается Иркутска — не знаю чего там можно было ожидать — есть губернатор-коммунист, который вёл свою фракцию в законодательное собрание, — сказал Матвейчев. — Они набрали большинство, но не стойкое. Естественно, там будет противостояние. Любые противостояния ни к чему хорошему не ведут. Там люди сами свою судьбу выбрали — что у них теперь вечная война в крае и в области. Будет очередной этап войны. Скучно им было мирно жить и хорошо развиваться — купили себе порося. Пускай теперь живут с ним».

Кроме того, Матвейчев отметил, что в целом явка по стране оказалась такой, какую и предсказывали социологи.

«Везде, как и предсказывалось, явка составила около 30%, — сказал Матвейчев. — Где-то она традиционно выше — в таких регионах, где много рабочих коллективов (как в Кемеровской области), где-то пониже, как в больших городах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по результатам обработки 89,5% протоколов участковых избиркомов на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области по партийным спискам лидирует КПРФ. По данным областного избиркома, у КПРФ — 34,08%, а у «Единой России» — 27,3%. Результаты остальных партий: ЛДПР — 15,99%, «Справедливая Россия» — 7,13%, «Гражданская платформа» — 4,72%, КПСС — 4,72%, «Родина» — 1,35%.

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