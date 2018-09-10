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В Литве решили увеличивать финансирование обороны до 2,5% ВВП

Политика

Такое соглашение подписали все парламентские партии, кроме одной

В Литве решили увеличивать финансирование обороны до 2,5% ВВП
Иван Шилов © ИА REGNUM
Литва в долгах

Вильнюс, 10 сентября 2018, 10:14 — REGNUM  Литовские парламентские партии сегодня, 10 сентября, подписали соглашение об увеличении расходов на вооружение до 2,5% от ВВП до 2030 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соглашение подписали: Союз крестьян и зелёных Литвы, «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы), Саюдис либералов Литвы, Социал-демократическая партия труда, Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей.

Единственным исключением стала только Социал-демократическая партия Литвы, лидер которой Гинтаутас Палуцкас аргументировал нежелание необходимостью тратить деньги на социальное благополучие граждан, а не на закупку вооружения, подчеркнув, что Литва уже выполняет обязательства перед НАТО, выделяя на оборону 2% от ВВП.

В соглашении также прописано обязательство до 2022 года принять решение об обязательной воинской службе.

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Милитаризация Прибалтики
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