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Васильев сформирует новое правительство Дагестана в течение трех недель

Политика

До этого времени исполнять свои обязанности по-прежнему будут министры из прежнего правительства

Махачкала, 10 сентября 2018, 10:14 — REGNUM  На формирование нового правительства в Дагестане уйдет до трех недель. Об этом заявил избранный вчера, 9 сентября, главой республики Владимир Васильев.

«Недели две-три, думаю, за этот срок мы уложимся», — приводит его ответ журналистам ИА «Молодежь Дагестана».

Напомним, в единый день голосования 9 сентября парламент Дагестана избрал новым главой республики ранее временно исполнявшего обязанности главы Владимира Васильева. Сразу после вступления в должность он отправил правительство региона в отставку, поручив ему выполнять свои обязанности до формирования нового состава.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года парламент Дагестана избрал нового главу республики на ближайшие пять лет из предложенных президентом РФ Владимиром Путиным на рассмотрение трех кандидатов — Камила Давдиева, Махмуда Махмудова и Владимира Васильева. За Васильева проголосовали 77 депутатов, за Давдиева — пять, за Махмудова — четыре.

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