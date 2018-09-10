«Эталонные выборы» – политолог Матвейчев о выборах мэра Москвы

Москва, , 10:26 — REGNUM Выборы в Москве прошли чисто, хорошо и в нормальном режиме, считает политолог Олег Матвейчев. Об этом он заявил 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«В Москве всё прошло без каких-либо нарушений, — сказал Матвейчев. — Было порядка 30 жалоб, но ни одна не подтвердилась. В основном жалобы были либо технического характера, либо звонили не совсем здоровые люди и что-то говорили. Наблюдатели тоже ничего не нашли и не подтвердили. Если всплывала информация о том, что где-то, что-то фальсифицируют, то поскольку все участки оснащены камерами, запись отматывали, смотрели и ничего не обнаружили. Всё прошло чисто, хорошо и в нормально режиме. Эталонные выборы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, действующий градоначальник Москвы Сергей Собянин на выборах мэра столицы России после обработки 91,96% бюллетеней набирает 69,72% голосов. Таковы данные Мосгоризбиркома.

На втором месте по количеству набранных голосов идет Вадим Кумин (КПРФ), за которого проголосовали 11,54% избирателей, а на третьем руководитель администрации муниципального округа Таганский Илья Свиридов с 7,16% голосов. На четвертом месте кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев (6,81%) и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин (1,89%).

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