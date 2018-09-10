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Новая дума Великого Новгорода: КПРФ обошла «Единую Россию»

Политика

В новом составе городского парламента у «Единой России» может не быть большинства

Великий Новгород, 10 сентября 2018, 09:57 — REGNUM  Избирательная комиссия Новгородской области опубликовала предварительные итоги голосования по выборам депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно этим данным, на выборах победил партийный список КПРФ — 30,60%.

«Единая Россия» получила второй результат — 24,35%, у «Справедливой России» — 17,40%, ЛДПР — 12,5%, партии «Яблоко» — 11,08%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным голосования по одномандатным округам, у «Единой России» — всего четыре мандата из 15. Большинство округов — семь из 15 — «взяли» кандидаты от КПРФ, ещё в четырёх победили кандидаты от «Справедливой России».

Таким образом, в новом составе думы Великого Новгорода у «Единой России» может не быть большинства.

Напомним, всего в думе Великого Новгорода — 30 депутатов. В гордуме пятого созыва было пять фракций. Во фракции «Единой России» было 15 депутатов, у «Справедливой России» — пять, у КПРФ — три, у «Яблока» — двое, один депутат представлял ЛДПР, ещё три депутата не входили ни в одну из партийных фракций. При этом именно новый состав думы будет решать главный политический вопрос: голосовать за нового мэра Великого Новгорода — из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, так как прямые выборы градоначальника в городе отменены.

Читайте ранее в этом сюжете: «Единая Россия» проиграла выборы в думу Великого Новгорода

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Выборы депутатов думы Великого Новгорода — 2018
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