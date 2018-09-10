На выборы владимирского губернатора пришли меньше трети избирателей

Владимир, , 09:50 — REGNUM Итоговая явка избирателей на выборах губернатора Владимирской области и депутатов регионального законодательного собрания составила 32,96%. Об этом 10 сентября сообщил избирком Владимирской области, который подвел итоги кампаний.

Утром 10 сентября обработано 100% протоколов на выборах губернатора. Согласно итоговым цифрам, действующий губернатор Светлана Орлова, которая баллотировалась от «Единой России», набрала 36,42% голосов. На втором месте — кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин (31,19%), на третьем — справедливоросс Сергей Бирюков (17,48%). Последнее место занял кандидат от партии «Патриоты России» Сергей Глумов с результатом в 6,81%.

ИА REGNUM напоминает, что во Владимире пройдет второй тур губернаторских выборов. Предположительно, он состоится 23 сентября. Решение будут принято 10 сентября. Во второй тур выходят кандидаты, которые заняли первые два места, то есть Светлана Орлова и Владимир Сипягин. Если кто-то из них откажется, то право перейдет Сергею Бирюкову, если откажется и он, то во втором туре будут принимать участие Сергей Глумов. Если же соперников для Светланы Орловой не найдется, то второй тур пройдет на безальтернативной основе, но Светлане Орловой нужно будет набрать больше 50% голосов избирателей.

Отметим, что в 2013 году, когда Владимирская область выбирала губернатора, явка на выборах составила примерно 28%. Светлана Орлова тогда победила с результатом 74,73% голосов.