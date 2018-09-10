Второй тур: «Один регион из четырёх выберет представителя не от власти»

Москва, , 09:50 — REGNUM Для власти результаты единого дня голосования 9 сентября, которые ознаменовались заметным ослаблением позиций «Единой России» и вторыми турами в ряде регионов, неожиданными не стали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября заявил генеральный директор аналитического центра Polit. Generation Ярослав Игнатовский.

«Большим сюрпризом эти выборы не стали. Власть в достаточной степени была готова к тому, что уровень поддержки региональной власти в некоторой степени снизится — после достаточно жёсткой дискуссии относительно повышения пенсионного возраста и так далее, да и всё-таки экономическая ситуация в ряде регионов оставляет желать лучшего», — заявил Игнатовский.

В-третьих, губернаторские выборы в значительной степени приняли референдумный характер выборов, что также объясняет некоторые результаты.

«С другой стороны, там где уж точно не предполагалось какой-то яркой и острой борьбы, она случилась — как в том же Приморье или Владимирской области. Что свидетельствует о том, что происходит переосмысление со стороны части общества своего политического участия», — продолжил он.

«Даже находясь в условиях апатии и недоверия друг другу, люди считают должным идти на выборы, если их что-то не устраивает. Политическое участие становится более активным. Посмотрим, что покажут вторые туры, но я предполагаю, что явка будет ещё выше, и где-то в одном регионе из четырёх победит представитель не от власти, оппозиционный кандидат», — считает политолог.

Что касается выборов в Москве, то аналогичные тенденции сработали и здесь, подчеркнул эксперт.

«Главным оппозиционным кандидатом является Илья Свиридов, и он занял третье место. Несмотря на то, что было много нареканий, что московские выборы были безальтернативными, тем не менее Москва — лакмусовая бумажка всей страны. Люди проголосовали не только за действующего мэра Сергея Собянина, хотя понятно, что его уровень поддержки оказался тоже очень высоким — в том числе потому что была хорошо проведена кампания, она была проведена очень спокойно и без особых эксцессов, а те, что были, удалось быстро гасить», — пояснил Игнатовский.

По его словам, «особой драматургии» эти московские выборы не предполагали — всё шло к тому, чтобы явка осталась на более-менее достойном уровне, чтобы люди пришли, поучаствовали в выборах из интереса, а Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опробовала новые методы голосования — так, например, глава ЦИК Элла Памфилова признала успешным «дачный эксперимент», в ходе которого москвичи получили возможность голосования из области.

«Явка оказалась выше 30%, мне кажется, это то, чего добивались московские власти — постараться превзойти явку пятилетней давности, когда кампания была очень конкурентная. Им это удалось. Результат — 51 на 74 — превзошёл очень сильно прошлый результат», — резюмировал Игнатовский.

Напомним, что единый день голосования 9 сентября привёл для ряда экспертов к неожиданным результатом. Например, в трёх регионах выборы губернатора пройдут в два тура — речь идёт о Владимирской области, Хабаровском крае, Республике Хакасия и Приморском крае. В ряде регионов в Заксобрания «Единая Россия» проигрывает КПРФ — в частности, в Ульяновской и Иркутской областях, а также Хакасии.