На губернаторских выборах в Самарской области побеждает Азаров

Самара, , 09:47 — REGNUM В выборах губернатора Самарской области 9 сентября с огромным отрывом побеждает врио губернатора, представитель «Единой России» Дмитрий Азаров. По данным избирательной комиссии региона он набрал 825 209 голосов (72,70%). На втором месте зампредседателя Самарской губернской думы, кандидат от КПРФ Алексей Лескин — за него проголосовали 113 225 избирателей (9,98%), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Третье место в губернаторской гонке получил зампредседателя Самарской губернской думы, представитель ЛДПР Александр Степанов — у него 64 896 голосов (5,72%). На четвертом месте бизнесмен, представитель партии «Коммунисты России» Виталий Кирсанов — его поддержали 45 633 избирателей (4,02%).

В процессе подсчета голосов поменялись позиции Михаила Маряхина и Галины Барановой. Замглавы комитета Самарской губернской думы, кандидат от партии «Справедливая Россия» Михаил Маряхин оказался на пятом месте, получив 29 421 голос (2,59%). Замкнула список помощник депутата Самарской губернской думы, представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Галина Баранова — ее пожелали видеть в губернаторском кресле 29 098 избирателей (2,56%).

Добавим, что число действительных избирательных бюллетеней на выборах главы Самарской области, по данным избирательной комиссии региона, составило 107 482, число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования — 2 358 894. На 18:00 участки посетили 40,24% избирателей. Предварительная явка на губернаторских выборах составила около 49,5%, тогда как на выборах главы региона в 2014 году свои голоса отдали 61,4% избирателей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Дмитрий Азаров руководит Самарской областью с 25 сентября 2017 года. В 2010 году он был избран мэром Самары, с сентября 2014 года представлял Самарскую область в Совете Федерации и был назначен Владимиром Путиным исполнять обязанности главы региона после отставки предыдущего губернатора Николая Меркушкина.

Напомним, что 9 сентября 2018 года в Самарской области также прошли дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 158, на которых победил советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками нацгвардии РФ, представитель партии «Единая Россия» Александр Хинштейн. По предварительным данным он получил 56,83% голосов (114 361 избиратель). Также прошли выборы в городские думы Сызрани и Тольятти, на которых победу одержала КПРФ (36,16% и 35,87% голосов), и 33 довыборных кампании в местные органы представительной власти.

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