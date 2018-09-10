На выборах в Волгоградскую гордуму победила «Единая Россия» с 53%

Волгоград, , 09:43 — REGNUM По результатам выборов в гордуму Волгограда места в парламенте получают четыре партии. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные 10 сентября избиркомом.

Абсолютное большинство голосов — 52,64% — получила «Единая Россия». В борьбе за второе место выиграла КПРФ, за которую проголосовали 14,65% избирателей. На третьем месте ЛДПР с результатом 13,12%. «Справедливая Россия» смогла набрать 7,7%.

Пятипроцентный барьер не преодолели «Коммунисты России» (3,71%), «Партия пенсионеров» (2,97%), «Альянс зеленых» (1,41%), «Родина» (1,09%) и «Гражданская платформа» (0,56%).

В 17 из 18 одномандатных округов победили представители «Единой России». Только в одном округе победа досталась самовыдвиженцу.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в гордуму также прошли в городах Волжский и Камышин, где также победила «Единая Россия».

Отметим, что 9 сентября в России прошел единый день голосования. В 80 регионах страны прошли более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.