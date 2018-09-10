Принц Иордании прибыл с визитом в Чечню

Грозный, , 09:40 — REGNUM Делегация из Иорданского Хашимитского Королевства прибыла в Чечню в ночь на 9 сентября. В аэропорту Грозного гостей встречали заместитель председателя правительства ЧР Хасан Хакимов, заместитель министра ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Хасан Ахмадов, министр ЧР по туризму Муслим Байтазиев.

Возглавляет делегацию Иордании принц Мохд Аббас бен Али бен Найеф. В ее состав вошли руководитель администрации принца Иордании Караш Данияль Мухаммад-Сайдович, советник по вопросам религии Мустфа А.М.Аль-Худари, советник Ала Ахмад Аладдин Арслан и представители бизнеса.

В ходе визита гости из Иордании намерены провести ряд деловых встреч, а также посетить Российский университет спецназа, где им продемонстрируют автомобиль чеченского производства — боевую машину «Чаборз». Делегация также встретится с религиозными деятелями республики, предпринимателями, студентами и познакомится с достопримечательностями республики.

Читайте также: Ближний Восток станет ближе: авиарейсы свяжут Чечню с ОАЭ и Иорданией

Напомним, Чечню и Иорданию связывают давние дружеские отношения. Глава Чечни не раз бывал в королевстве. С визитом посещал Чечню и король Иордании Абдулла II.

Читайте также: Ближний Восток станет ближе: авиарейсы свяжут Чечню с ОАЭ и Иорданией

В Грозный прибывает правительственная делегация из Иордании