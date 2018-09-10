Индонезийская школа для детей-рохинджа открыла свои двери

Дакка, , 11:13 — REGNUM Индонезийская школа открылась в полевом больничном комплексе индонезийского гуманитарного союза в лагере беженцев-рохинджа в Бангладеш, сообщает Sindonews.

Полевой госпиталь был построен индонезийским гуманитарным союзом, объединяющий 11 гуманитарных организаций. Первоначально объект использовался только для оказания медицинских услуг. Однако из-за потребности продолжения обучения детей-беженцев комплекс также стал предоставлять доступ к образованию.

«Учебный процесс для детей рохинджа осуществляется не профессиональным преподавательским составом. Некоторые учебные материалы, такие как математика, английский и бирманский языки преподают сотрудники», — говорится в заявлении индонезийского Посольства в Дакке.

Как отмечает Посольство Индонезии, дети также понимают индонезийский язык, потому что они часто взаимодействуют с индонезийскими добровольцами.

Учебные заведения в гуманитарном комплексе довольно просты. В классе есть только одна доска и несколько столов и стульев.

На основе данных, собранных ЮНИСЕФ, число детей-беженцев рохинджа составляет около 350 тыс. человек. Обеспечение доступа к образованию — очень важная повестка дня.

Согласно отчетам посольства Индонезии в Дакке, объем гуманитарной помощи Индонезии, предоставляемой через индонезийский гуманитарный союз, достиг приблизительно 18 млрд рупий (1,2 млн долларов США). Эта сумма включает в себя гуманитарную помощь в форме строительства жилья для беженцев, медицинский персонал, предоставление мобильных клиник и машин скорой помощи, помощь в области питания и образования.

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