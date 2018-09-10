Украина недоговороспособна: в Крыму ответили за заявления Киева

Симферополь, , 09:36 — REGNUM С киевскими властями не стоит даже начинать обсуждение поставок воды на территорию Крымского полуострова, поскольку правительство Украины «недоговороспособно». Об этом в беседе с RT заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

По его словам, ранее опубликованное заявление украинского замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрия Грымчака о том, что Киев может возобновить подачу воды в случае признания «оккупации» полуострова со стороны Москвы являются не чем иным, как провокацией.

По словам Ганжары, властям Украины не свойственны нормальные договорные отношения, поэтому не стоит даже обсуждать этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из вариантов решения проблемы химических выбросов в Армянске рассматривается подача воды в пруды-накопители завода «Титан», которые и стали источником загрязнения.

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