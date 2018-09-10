Выборы глав районов Якутии: борьба «единороссов» с самовыдвиженцами

Якутск, , 09:42 — REGNUM Масштабность выборов в Якутии привела к тому, что конкуренцию главам районов на муниципальных выборах составляли в основном самовыдвиженцы. Итогом стало то, что в 9 из 15-ти улусов республики победили действующие руководители, баллотировавшиеся от «Единой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На новый срок переизбрались главы Алданского (Северин Поздняков, 39,64%), Мирнинского (Ришат Юзмухаметов, 42,49%), Горного (Никита Андреев, 80,65%), Анабарского (Иван Семёнов, 52,97%), Оленёкского (Александр Иванов, 94,76%), Таттинского (Михаил Соров, 80,07%), Усть-Алданского (Алексей Федотов, 64,88%), Усть-Янского (Георгий Фёдоров 44,3%) и Чурапчинского (Андрей Ноговицын, 53,1%) районов Якутии. Все они баллотировались от «Единой России».

Интересно, что во многих муниципалитетах борьба шла всего между двумя кандидатами. Так, конкуренцию главе горного района Никите Андрееву составлял только самовыдвиженец, замдиректора МКУ «Дирекция единого заказчика» Айтал Протопопов, руководителю Таттинского района Михаилу Сорову — самовыдвиженец, помощник главы района Николай Фёдоров. Похожая ситуация и в Момском районе, где выборы выиграл заместитель председателя комитета Якутии по делам Арктики Иван Павлов (81,22%). Конкуренцию ему составляла только сотрудница райадминистрации Марианна Дягилева, выдвигавшаяся без партийной поддержки.

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В принципе на большинстве выборов глав районов Якутии альтернативу «единороссам» составляли исключительно самовыдвиженцы, и для некоторых из них голосование завершилось победой. Так, в Кобяйском районе выиграл самовыдвиженец, сотрудник ГУП ЖКХ Иван Левин с результатом 56,21%. Его единственный конкурент — баллотировавшийся от ЕР действующий глава района Игнатий Спиридонов — проиграл, набрав 39,9% голосов. Усть-Майский район также возглавит баллотировавшийся без партийной поддержке сотрудник ИП Александр Антипин (38,73%), Эвено-Бытантайский — безработный самовыдвиженец Гаврил Горохов (50,45%), Верхнеколымский район баллотировавшаяся без партийной поддержки самовыдвиженка, замглавы муниципалитета Анастасия Яхонтова (42,22%).

В Намском районе на выборах победил при поддержке ЕР глава Хатын-Арынского наслега Юрий Слепцов (86,89%).

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября жители Якутии выбирали депутатов Госсобрания и главу республики. Кроме того, в Якутске проходили выборы представителей гордумы и мэра.

Выборы главы Якутска закончились поражением для «единоросса», спикера гордумы Александра Саввинова: 40,46% горожан предпочли ему директора ПКК «Аэроторгсервис» Сардану Авксентьеву («Партия Возрождения России»).