Понедельник, 10 Сентября 2018 года
10:25:54 МСК

В горсовет Майкопа проходят пять партий

Политика

К четырем парламентским добавятся «Коммунисты России»

Майкоп, 10 сентября 2018, 09:30 — REGNUM  Пять партий сумели преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Совет народных депутатов Майкопа четвертого созыва, которые состоялись в единый день голосования 9 сентября. 10 сентября опубликованы предварительные итоги голосования.

На 18:00 явка составила около 18%. За «Единую Россию» проголосовали 44,45% избирателей, КПРФ набрала 23,92%, ЛДПР — 11,93%, «Справедливая Россия» — 7,88%, «Коммунисты России» набрали 5,22%. Не сумела пройти в думу только «Родина», получившая поддержку 3,24% избирателей.

Всего предстоит распределить 30 мандатов горсовета.

Отметим, что явка на выборах в горсовет Майкопа в 2013 году составила 19%, в парламент прошли три партии: «Единая Россия» набрала 43% голосов, КПРФ — 11%, ЛДПР — 7%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Майкопе завершились выборы депутатов гордумы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить