В горсовет Майкопа проходят пять партий

Майкоп, , 09:30 — REGNUM Пять партий сумели преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Совет народных депутатов Майкопа четвертого созыва, которые состоялись в единый день голосования 9 сентября. 10 сентября опубликованы предварительные итоги голосования.

На 18:00 явка составила около 18%. За «Единую Россию» проголосовали 44,45% избирателей, КПРФ набрала 23,92%, ЛДПР — 11,93%, «Справедливая Россия» — 7,88%, «Коммунисты России» набрали 5,22%. Не сумела пройти в думу только «Родина», получившая поддержку 3,24% избирателей.

Всего предстоит распределить 30 мандатов горсовета.

Отметим, что явка на выборах в горсовет Майкопа в 2013 году составила 19%, в парламент прошли три партии: «Единая Россия» набрала 43% голосов, КПРФ — 11%, ЛДПР — 7%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Майкопе завершились выборы депутатов гордумы