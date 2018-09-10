В Ульяновской области сохранили льготы для лиц предпенсионного возраста

Ульяновск, , 09:30 — REGNUM В Ульяновской области сохранены социальные льготы гражданам предпенсионного и пенсионного возраста. Соответствующий закон подписал губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В регионе приняты меры соцподдержки, которые получат женщины в возрасте от 55 лет и мужчины при достижении 60-летия. Это право получат ветераны труда, боевых действий и специалисты творческих профессий, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также педагоги из сельской местности.

Ранее областной парламент принял законы в части льгот вне зависимости от выхода на пенсию: компенсация за коммунальные услуги и жилое помещение, возмещение расходов на оплату топлива для тех, кто живет в домах, где не предусмотрено центральное отопление, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, оплата проезда на железнодорожном пригородном транспорте, а также ряд ежемесячных выплат для данных льготников. По данным властей, это коснётся порядка 6 тыс. человек.

«Для нас неожиданным оказалось, что представители оппозиции отказались голосовать за данный закон о закреплении региональных льгот для жителей в возрасте 55 и 60 лет. Но для этого и существует партийное большинство «Единой России» в законодательном собрании Ульяновской области, что позволило без популизма отстаивать интересы наших граждан», — приводятся в релизе слова заместитель председателя комитета по социальной политике законодательного собрания области Ростислава Эдвардса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе поддержали законопроект, касающийся мер социальной поддержки многодетных семей. Он предполагает отмену критерия нуждаемости семей в жилых помещениях как условия предоставления земельного участка в собственность бесплатно. Критерий нуждаемости был введён с февраля 2015 года. Принятый депутатами законопроект уравнивает многодетные семьи в правах на приобретение земли для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на приусадебном земельном участке с возведением жилого дома.

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