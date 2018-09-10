Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток

Владивосток, , 09:26 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщается 10 сентября на сайте Кремля.

Отмечается, что глава государства проведет заседание президиума Госсовета, посвященное мерам по реализации задач майских указов президента.

После этого Путин встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, вместе они посетят двигателестроительный завод «Мазда Соллерс» и примут участие в запуске конвейера, а затем вернутся на остров Русский на переговоры.

«По итогам консультаций планируется подписание ряда документов», — говорится в сообщении.

Напомним, ВЭФ пройдёт во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Традиционно его посещают первые лица государств и руководители транснациональных компаний, предприниматели, политики, эксперты и ученые. Ожидается, что в 2018 году форум посетят свыше 6 тыс. делегатов из более чем 60 стран.

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