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На выборах в поселении под Петербургом победила «Единая Россия»

Политика

Из других партий только ЛДПР смогла провести своего кандидата

На выборах в поселении под Петербургом победила «Единая Россия»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Флаг партии «Единая Россия»

Всеволожск, Ленинградская область, 10 сентября 2018, 09:20 — REGNUM  На выборах в Колтушском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области, где 9 сентября выбирали депутатов в местный совет, 10 из 15-ти мандатов завоевала партия «Единая Россия».

По данным портала 47news, кандидаты-единороссы получили 10 мандатов, ЛДПР — один, еще четыре места в совете достанутся самовыдвиженцам.

В Колтушском сельском поселении, находящемся вблизи Санкт-Петербурга, зарегистрировано более 17,5 тыс. избирателей. Здесь выбирали депутатов по трем пятимандатным округам. При голосовании использовались автоматизированные комплексы КОИБ.

По данным Леноблизбиркома, активность избирателей Колтушского сельского поселения по состоянию на 18:00 составляла 21,93%. Окончательные итоги выборов пока не подведены.

Напомним, 9 сентября 2018 года в России проходил Единый день голосования. В 80 регионах страны состоялись более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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