«Единая Россия» теряет места в Ивановской облдуме

Иваново, , 09:17 — REGNUM Четыре партии из восьми, зарегистрировавших списки кандидатов на выборы в Ивановскую областную думу седьмого созыва, проходят в парламент, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома по итогам обработки 100% протоколов 10 сентября.

Большинство голосов на выборах набрала «Единая Россия» — 34,14%. Также места в парламенте получат КПРФ, которая набрала 26,92% голосов, ЛДПР — 16,33%, «Справедливая Россия» — 8,22%. Предварительно «Единая Россия» и КПРФ займут по пять мест в парламенте, ЛДПР — два места, «Справедливая Россия» — одно место. Кроме того, еще 10 мест «ЕР» получит по одномандатным округам. Два места в парламенте займут одномандатники от КПРФ, одно — от «СР».

«Коммунисты России» получили 3,4% голосов, «Родина» набрала 0,92%, Коммунистическая партия социальной справедливости — 1,97%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 4,45%.

Отметим, что в состав думы входят 26 депутатов (13 избираются по спискам, 13 по округам). В составе облдумы шестого созыва три фракции: «Единая Россия» (21 мандат), КПРФ (два места) и ЛДПР (одно место).

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