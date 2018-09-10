В Тамбовской области на довыборах депутатов победили единороссы

Тамбов, , 09:16 — REGNUM В Тамбовской области на дополнительных выборах в региональную думу и думу областного центра победили представители «Единой России», передает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома.

Так, на дополнительный выборах депутата Тамбовской областной думы в одномандатном округе №15 победил представитель «Единой России» Константин Черкасов. По предварительным данным, за него проголосовали почти 49,5% избирателей, пришедших на выборы. На втором месте — кандидат от партии «Родина» Елена Кулакова. За нее отдали голоса 20% избирателей. На третьем — представитель КПРФ Артем Александров, забравший голоса 16% избирателей.

На выборах в гордуму Тамбова в округе №5 победил Альберт Дорожкин, представляющий «Единую Россию». Его результат составил примерно 69%. На втором месте оказался Сергей Бучнев, баллотировавшийся от КПРФ, на третьем — представитель «Справедливой России» Михаил Семин.

ИА REGNUM напоминает, что всего 9 сентября в Тамбовской области прошли выборы местных депутатов и глав сельских поселений. В списки избирателей были включены 397 тыс. человек, что составляет почти 50% всего населения региона.

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