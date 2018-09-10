Результат выборов в Башкирии будет честным: Хамитов

Уфа, , 09:11 — REGNUM Башкирия активно работала в части проведения выборов. Об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов в ходе селекторного совещания, которое провел председатель партии «Единая Россия» премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«У нас неплохие результаты. Явка — около 50%. Из 3 млн избирателей 1,5 млн пришли на избирательные участки», — отметил Хамитов и добавил, что после обработки четверти бюллетеней «Единая Россия» набирает 61%.

Глава Башкирии поделился, что сам проголосовал с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней — КОИБ.

«Посмотрел, что это за аппарат. Интересно. Там все очень просто, легко. В Уфе КОИБами охвачено 95% избирательных участков», — уточнил Хамитов. По его словам, при голосовании КОИБы использовали более 50% избирателей.

Также глава республики подчеркнул, что в большинстве из 55 одномандатных округов побеждают представители «Единой России».

«Это говорит о том, что выборы прошли честно, в нормальной, спокойной, разумной обстановке. Ну и результат, конечно, тоже будет честным», — заключил Хамитов.

Говоря о выборах депутатов Государственного Собрания — Курултая Башкирии председатель партии отметил, что они были серьезные и конкурентные.

«Судя по предварительным данным, результаты весьма и весьма приличные, достойные. Так что мы вас поздравляем с проведением избирательной кампании и желаем успехов», — подытожил Медведев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября 2018 года в Башкирии проходили 22 избирательные кампании. Помимо депутатов Госсобрания жители республики выбирали муниципальных депутатов. Всего к замещению было представлено 147 мандатов. 110 из них в республиканском парламенте, на которые претендовали 736 кандидатов по партийным спискам и 290 — по одномандатным округам. В списке было лишь шестеро самовыдвиженцев.

По предварительным итогам, «Единая Россия» набрала 58,33%, КПРФ поддержали 18,76% избирателей, ЛДПР — 9,95%, «Справедливую Россию» — 5,49%, «Росийскую экологическую партию «Зеленые» — 1,98%.

Явка составила 47,11%, что ниже показателя активности избирателей на прошлых выборах в 2013 году, когда на избирательные участки пришли 53,35% граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах в Госсобрание Башкирии лидирует партия «Единая Россия»