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На выборах в Белгороде «Партия пенсионеров» обходит «Справедливую Россию»

Политика

Региональный избирком продолжает обрабатывать бюллетени

На выборах в Белгороде «Партия пенсионеров» обходит «Справедливую Россию»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ящики для голосования

Белгород, 10 сентября 2018, 09:11 — REGNUM  На выборах депутатов Белгородского городского совета шестого созыва по партийным спискам проходят пять политических объединений: «ЕР», КПРФ, ЛДПР, «Партия пенсионеров» и «Справедливая Россия». Такие данные опубликовал региональный избирком.

По единому округу лидирует «Единая Россия» с 35,61% голосов. На втором месте — КПРФ с результатом в 25,01%, ЛДПР набрала 12,60%, «Партия пенсионеров» — 7,39%, «Справедливая Россия» — 7,30%.

«Патриоты России», «Зелёные», «Коммунисты России» и «Гражданская платформа» набрали менее 3% голосов и не преодолевают пятипроцентный барьер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в новом созыве горсовета из 39 мест 27 отдадут одномандатникам, а 12 будут распределены по партийным спискам.

В единый день голосования жители Белгородской области жители региона выбирали трех депутатов областной думы и более двух тысяч депутатов представительных органов местного самоуправления.

Читайте ранее в этом сюжете: Первые итоги выборов Белгородского горсовета: сюрпризов нет

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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