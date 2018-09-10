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Компания-владелец танкера «Механик Погодин» обратилась к Порошенко

Политика

Украинский лидер «должен повлиять» на принятие справедливого решения об освобождении судна

Москва, 10 сентября 2018, 09:05 — REGNUM  Руководство компании «В.Ф. Танкер», которой принадлежит задержанное месяц назад украинскими властями судно «Механик Погодин», обратилось к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой принять «справедливое решение» и отпустить удерживаемый танкер. Об этом говорится в заявлении на сайте компании-судовладельца.

По мнению руководства предприятия, Порошенко «должен вмешаться в ситуацию» с удержанием «Механика Погодина» в порту Херсона и повлиять на «принятие справедливого решения об освобождении судна».

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Как сообщало ИА REGNUM, российский танкер «Механик Погодин» с 12 членами экипажа на борту удерживается украинскими властями с 10 августа. Спустя две недели к команде наконец допустили представителей ОБСЕ.

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