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Марин Ле Пен: «Ультра-насилие и одичание — последствия иммиграции»

Политика

Лидер «Национального объединения» прокомментировала нападение на прохожих возле парижского кинотеатра

Марин Ле Пен: «Ультра-насилие и одичание — последствия иммиграции»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Марин Ле Пен

Париж, 10 сентября 2018, 09:05 — REGNUM  Лидер французской партии «Национальное объединение» (бывш. «Народный фронт») Марин Ле Пен прокомментировала нападение на прохожих, случившееся вечером 9 сентября в Париже. На своей странице в Twitter политик призвала соотечественников реагировать на негативные последствия массовой иммиграции.

«Еще одна ужасная ножевая атака: ультра-насилие, одичание, терроризм — вот последствия массовой и неконтролируемой иммиграции. Французский народ несет ответственность перед историей: реагируйте, и быстро!» — написала Ле Пен утром 10 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 9 сентября на северо-востоке Париже семь человек были ранены в результате нападения злоумышленника. Четверо получили тяжелые ранения.

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Политическая жизнь Франции
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