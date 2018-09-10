Киев: Мы просим Facebook блокировать страницы «террористов»

Киев, , 09:01 — REGNUM Министерство информационной политики Украины посылает администрации Facebook списки «террористов», страницы которых необходимо заблокировать в социальной сети, говорится в официальном ответе ведомства на запрос издания «Украинские новости».

Согласно сообщению, украинское издание направило запрос в ведомство с просьбой разъяснить, обращалось ли оно к администрации Facebook с просьбой забанить пользователей, «несущих информационную угрозу» Украине, в том числе страницу блогера Анатолия Шария.

В ответе министерство информполитики пояснило, что оно с 2017 года сотрудничает с администрацией Facebook и направляет им списки людей, страницы которых являются «деструктивными для украинского народа» и могут «нанести вред имиджу соцсети Facebook».

Напомним, 27 августа руководители Facebook удалили страницу оппозиционного блогера Анатолия Шария.