На выборах губернатора Ивановской области победил Воскресенский

Иваново, , 08:58 — REGNUM Врио губернатора Ивановской области, кандидат от «Единой России» Станислав Воскресенский одерживает победу на выборах губернатора — он получил поддержку 65,72% избирателей. Таковы данные после подсчета 100% бюллетеней.

Вице-спикер облдумы Сергей Нациевский, выдвинутый КПРФ, на втором месте, с результатом в 11,91% голосов. Дмитрий Шелякин от ЛДПР получил 9,45%, Александр Орехов (Коммунистическая партия Коммунисты России) набрал 5,16%, Павел Попов («Справедливая Россия») — 5,27%. Явка составила 32,9% избирателей.

Отметим, что предыдущие выборы губернатора Ивановской области состоялись 14 сентября 2014 года. Тогда ивановцы продемонстрировали самую низкую явку по ЦФО — проголосовали только 36,85%, но это выше, чем на выборах 9 сентября 2018 года. На пост губернатора тогда претендовали также пять кандидатов. Победил с результатом 80,32% выдвиженец «Единой России» врио губернатора Павел Коньков. 5 октября 2017 года он был отправлен в отставку, исполняющим обязанности главы области президент назначил Воскресенского.

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