На выборах в Смоленскую облдуму КПРФ победила по нескольким округам

Смоленск, , 08:49 — REGNUM 36,26% голосов избирателей получил список «Единой России» на выборах депутатов Смоленской областной думы шестого созыва, сообщает ИА REGNUM 10 сентября со ссылкой на данные облизбиркому.

На втором месте — КПРФ, за которую проголосовали 23,03% избирателей, на третьем — ЛДПР (19,77%). Партия пенсионеров за социальную справедливость набрала в регионе 9,34%, еще 7,77% получила «Справедливая Россия». Таким образом все пять партий, зарегистрировавшие списки на выборы, проходят в областную думу нового созыва. Отметим, что по восьми избирательным округам большинство набрала КПРФ, «ЕР» — на втором месте.

По одномандатным округам результаты распределились следующим образом: округ №1 — Дмитрий Новиков («Единая Россия»), округ №2 — Олеся Орлова (КПРФ), округ №3 — Артур Агеенков (КПРФ), округ №4 — Валерий Разуваев («Единая Россия»), округ №5 — Кирилл Быстров (КПРФ), округ №6 — Кирилл Котов (КПРФ), округ №7 — Николай Мартынов (КПРФ), округ №9 — Виктор Разуваев («Единая Россия»), округ №10 — Евгений Максименко («Единая Россия»), округ №11 — Алексей Степанов («Единая Россия»), округ №12 — Анна Андреенкова («Единая Россия»), округ №13 — Сергей Невский («Единая Россия»), округ №14 — Юрий Черняк («Единая Россия»), округ №15 — Михаил Лосенко («Единая Россия»), округ №16 — Павел Беркс («Единая Россия»), округ №17 — Ольга Васильева («Единая Россия»), округ №18 — Александр Станьков («Единая Россия»), округ №19 — Александр Герасенков (ЛДПР), округ №20 — Марина Жукова («Единая Россия»), округ №21 — Сергей Быков («Единая Россия»), округ №22 — Михаил Чехунов («Единая Россия»), округ №23 — Алексей Павлов (КПРФ), округ №24 — Виктор Вуймин («Единая Россия»).

Отметим, что явка на выборах депутатов Смоленской облдумы пятого созыва в сентябре 2013 года составила 29,11%. Тогда в выборах участвовали представители 22 партий, избраны были кандидаты от пяти партий. 36 мандатов получила «Единая Россия», пять — КПРФ, четыре — ЛДПР, два — СР и один — РППС.

Явка на выборах депутатов Смоленской облдумы пятого созыва в сентябре 2013 года составила 29,11%. Тогда в выборах участвовали представители 22 партий, избраны были кандидаты от пяти партий. 36 мандатов получила «Единая Россия», пять — КПРФ, четыре — ЛДПР, два — СР и один — РППС.

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