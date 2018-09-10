Министр спорта Канады: украинская диаспора помогла канадской демократии

Оттава, , 08:46 — REGNUM Украинские мигранты являются важной частью канадского общества, заявила министр науки и спорта Канады Кристи Дункан, сообщает 10 сентября «112 Украина».

По ее словам, канадская диаспора активно участвует «во всех аспектах» жизни канадского общества, в том числе в политике и экономике. Дункан уверена, что украинские граждане в Канаде сыграли «ключевую роль в канадской демократии». Министр спорта подчеркнула, что Канада намерена и в дальнейшем активно помогать Украине.

Напомним, украинская диаспора в Канаде — третья по численности после Украины и России. Многие украинские мигранты в Канаде являются потомками украинских националистов, бежавших после Великой Отечественной войны с Украины.