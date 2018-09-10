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На выборах в Рязанскую гордуму «Единая Россия» победила с 36,8%

Политика

Мандаты в парламенте достанутся четырем партиям

На выборах в Рязанскую гордуму «Единая Россия» победила с 36,8%
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Выборы

Рязань, 10 сентября 2018, 08:46 — REGNUM  В Рязани на выборах в городскую думу «Единая Россия» набрала 36,8% голосов, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данным регионального избиркома. На втором месте с результатом в 20,95% — КПРФ, а на третьем — ЛДПР, которая набрала 20,35%.

Кроме того, пятипроцентный барьер смогла преодолеть партия «Справедливая Россия», за нее голоса отдали 8,7% избирателей, пришедших на выборы. Не смогли преодолеть пятипроцентный барьер «Коммунисты России» (4,85%), «Яблоко» (4,23%) и «Родина» (1,06%).

Отметим, что в одномандатных округах в большинстве победа за кандидатами «Единой России». Только на трех округах победили представители других партий — по одному от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

ИА REGNUM напоминает, что выборы состоялись 9 сентября. Предварительно, явка оказалась на уровне 21,9%. Всего в думу пройдут 40 депутатов (20 — по спискам, 20 — по одномандатным округам).

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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