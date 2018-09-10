Правительство Ингушетии возглавил бывший спикер парламента Зялимхан Евлоев

Магас, , 08:39 — REGNUM Новым главой правительства Ингушитии стал Зялимхан Евлоев. Его кандидатуру на заседании Народного собрания 9 сентября поддержали 29 парламентариев из 30. Против проголосовал лишь один депутат, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе парламента региона.

Кандидатуру Зялимхана Евлоева на пост главы правительства предложил на рассмотрение регионального парламента вновь избранный главой Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он отметил, что за годы работы в законодательном органе Евлоев смог поднять работу парламента на высокий уровень. Опыт и профессионализм спикера парламента требуются в правительстве, работу которого также надо поднимать на более высокий уровень.

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Напомним, Зялимхан Евлоев — уроженец Ингушетии, ему 55 лет. Он окончил Московскую академию экономики и права. Занимал высокие должности в органах исполнительной и законодательной власти Ингушетии, в том числе главы города Карабулак, руководителя администрации главы и правительства РИ, главы управления казначейства.

Депутатом парламента избирался в 2003 году, занимая должность вице-спикера, и в 2016 году, возглавив Народное собрание депутатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Юнус-Бек Евкуров сразу после своего избрания на пост главы Ингушетии в единый день голосования 9 сентября отправил правительство республики в отставку, поручив ему работать до формирования нового состава.