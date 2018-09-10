США могут ударить в Сирии по российским и иранским военным — СМИ

Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Высшее политическое руководство Соединенных Штатов уверено в том, что президент Сирии Башар Асад готовит наступление в провинции Идлиб с применением хлора. Об этом пишет 9 сентября The Wall Street Journal.

В статье издания отмечается, что Асад одобрил план удара по Идлибу с применением химоружия. Одновременно с этим указывается, что президент США Дональд Трамп на сегодняшний день еще не принял решение, будет ли ответом на такую атаку военный удар (в том числе по российским и иранским силам).

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в городе Идлибе прошла сходка лидеров террористических группировок, в ходе которой был окончательно согласован и утвержден сценарий проведения съемок постановочных «инцидентов» с якобы применением химоружия сирийской правительственной армией против мирного населения.

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