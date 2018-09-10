У губернатора Камчатки нет должностных обязанностей?

Петропавловск-Камчатский, , 08:44 — REGNUM Законодательное собрание Камчатского края не смогло назвать обязанности губернатора региона. На официальный запрос общественного активиста, попросившего перечислить обязанности губернатора края, пришёл официальный ответ, в котором председатель краевой думы сообщил, что сделать это невозможно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Перечень должностных обязанностей главы Камчатского края попытался выяснить общественный активист Алексей Николаев. Интерес общественника был вовсе не праздный. Не так давно по инициативе губернатора Владимира Илюхина региональный парламент в четвертый по счету раз ужесточил краевой закон «Об отзыве губернатора Камчатского края». Один из пунктов закона гласит, что отозвать главу региона можно в том случае, если он грубо, без уважительных причин не исполняет свои должностные обязанности. При этом факт неисполнения этих обязанностей должен установить суд.

«В связи с этим я направил в краевой парламент запрос с просьбой пояснить, какие обязанности закреплены за губернатором Камчатского края. Ответ, полученный от председателя парламента Валерия Раенко, меня просто обескуражил», — привело слова активиста ИА Кам 24.

По словам активиста, в своем ответе спикер камчатской думы сообщил, что обязанности главы региона регламентированы целым сводом федеральных и региональных законов. И в этой связи нет и не было смысла конкретизировать в специальном законе или постановлении обязанности губернатора.

«Учитывая указанное, законодательная конкретизация содержания обязанностей высшего должностного лица Камчатского края (губернатора Камчатского края) не представляется возможным по причине необходимости обеспечения избирательного подхода их осуществления при реализации полномочий в различных сферах деятельности», — говорится в ответе спикера Камчатского парламента (орфография и пунктуация автора сохранены).

Что тут можно сказать? Первое: если все законы парламент Камчатки пишет таким же языком, то исполнить их «не представляется возможным» уж точно — нельзя исполнить то, что невозможно понять. Второе и главное: вообще-то деятельность любого работника в России так или иначе регламентирована целым сводом федеральных и региональных законов, а изначально — Конституцией РФ, которая, как известно, является основным документом в нашей стране. Тем не менее всем работникам — врачам, учителям, водителям автобусов, строителям и прочим — прописываются должностные обязанности. А как без этого? Как спросить с человека за исполнение его должностных обязанностей, если они нигде не прописаны?

Вот и, по мнению общественного активиста Алексея Николаева, данный пробел в региональном законодательстве начисто лишает граждан возможности отозвать губернатора. Теперь активист намерен обратиться в прокуратуру. Он надеется, что надзорный орган разберется с этим несоответствием и даст ему должную оценку. И обязательно обяжет депутатов Закдумы Камчатки прописать должностные обязанности первого лица региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке растёт недовольство жителей политикой краевых властей и губернатора Владимира Илюхина. Доходы граждан падают, промышленное производство сворачивается, люди теряют работу. Богатейшая за 110 лет путина вместо того, чтобы стать источником дохода для всех жителей полуострова, стала поводом для многочисленных скандалов. Флот и переработка не справляются с огромным количеством рыбы, лосось гниёт в лесах, на стихийных свалках, прямо на дорогах — тоннами. Нерадивые рыбопромышленники сливают отходы рыбопереработки прямо в окрестностях населённых пунктов. Население задыхается, контролирующие органы уверяют, что это полезно для почвы, власти бездействуют.