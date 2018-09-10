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Премьер-министр Испании заявил о планах трансформации страны до 2030 года

Политика

Педро Санчес заявил, что его приход к власти не был случайным стечением обстоятельств

Мадрид, 10 сентября 2018, 08:37 — REGNUM  Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его правительство заложит основы для позитивной трансформации страны до 2030 года, пишет газета ABC.

Подводя итоги первых 100 дней своего правительства, Педро Санчес ответил критикам, назвавшим его приход к власти «случайностью» и выразившим уверенность, что его пребывание в должности не продлится долго.

«Наша цель — социальная справедливость, а наш горизонт — до 2030 года», — заявил премьер-министр. Он пояснил, что планы трансформации включают пять областей: образование, работа, здравоохранение, окружающая среда и пенсии. Санчес рассказал о предстоящем плане борьбы с безработицей среди молодежи и выразил свою убежденность в том, что экономика и занятость будут расти «с интенсивностью» в ближайшие месяцы.

Как сообщало ИА REGNUM, за три месяца работы нового правительства Испанская социалистическая рабочая партия Санчеса потеряла 2% голосов избирателей. Напомним, состоящий из социалистов кабинет министров был сформирован в начале июне после отставки Мариано Рахоя (Народная партия) с поста премьер-министра из-за коррупционного скандала.

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Политическая жизнь Испании
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