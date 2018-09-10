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Клычкова поддержали более 83% жителей Орловской области

Политика

У Орловской области будет губернатор от КПРФ

Клычкова поддержали более 83% жителей Орловской области
Иллюстрация: Orel-region.ru
Андрей Клычков

Орел, 10 сентября 2018, 08:12 — REGNUM  Врио губернатора Орловской области, кандидат от КПРФ Андрей Клычков одержал уверенную победу на выборах главы региона — он набрал 83,55%, таковы последние данные областной избирательной комиссии.

Его соперники получили следующие результаты: Руслан Перелыгин («Справедливая Россия») — 4,84%, Евгений Алехин («Родина») — 3,99%, Андрей Куцын (ЛДПР) — 2,91%, кандидат от «Патриотов России» Елена Крачнакова — 2,78%.

При этом отметим, что в половине округов поддержка Клычкова превышает 90%.

Результат орловского врио — самый высокий среди его коллег по ЦФО: врио Воронежской области набрал 72%, ивановский 65,7%, губернатор Московской области — 61%, во Владимирской области предстоит второй тур выборов.

Орловская область также продемонстрировала самую высокую явку на выборы — 54%.

Добавим, что всего на территории РФ 9 сентября, в единый день голосования, состоялось более 4,7 тысячи выборов разного уровня в 80 регионах. Всего в списках избирателей — около 65 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидат в губернаторы от КПРФ в Орловской области набирает 85%

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Выборы губернатора Орловской области 9 сентября 2018 года
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