National Interest: Вторжение в Венесуэлу может кончиться для США плачевно

Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Сторонники интервенционистской политики США, такие как сенатор-республиканец Марко Рубио, похоже, так и не наразбазаривались вдоволь жизнями американских граждан и деньгами своих налогоплательщиков в бессмысленных военных операциях по всему Ближнему Востоку и Центральной Азии. В противном случае они бы не выступали за необходимость осуществления смены режима совсем близко к США — в Венесуэле, пишет Тед Гален Карпентер в статье для американского издания The National Interest.

По мнению Рубио, исходящая из Каракаса угроза достаточно значительна, чтобы Вашингтон рассмотрел возможность применения против него военной силы.

«На протяжении многих месяцев я выступал за то, чтобы ситуация в Венесуэле была разрешена невоенными и мирными средствами, которые бы позволили восстановить демократию», — отметил он в конце августа, подчеркнув также, что теперь «режим Мадуро превратился в угрозу для региона и даже США».

«Ситуация обостряется день ото дня и прямо здесь, в этом полушарии», — добавил он.

К сожалению, Рубио не одинок в своем стремлении добиться военного разрешения кризиса в соседней стране. К тому же, по всей видимости, склоняется и президент США Дональд Трамп, который, по некоторой информации, поручил своим помощникам в прошлом году подготовить план военного вторжения США в Венесуэлу. В свою очередь, окружение Трампа выступило против данной идеи, указав на то, что применение силы будет иметь далекоидущие негативные последствия.

Проведение операции по насильственной смене режима в Каракасе станет серьезной ошибкой в первую очередь потому, что Венесуэла — это не какая-то далекая страна на другом конце планеты, а государство, находящееся в одном с США полушарии. Гражданам США нужно внимательнее относиться к негативным событиям, развивающимся в их геополитическом и стратегическом регионе.

Более того, в странах Латинской Америки, быть может, уже не так явственно помнят о «силовой дипломатии», организованных ЦРУ государственных переворотах и прямых вторжениях американских войск, но до конца эти воспоминания не истерлись. Военное вмешательство США приведет к отторжению стран полушария, а также испортит с ними отношения на многие годы.

Не стоит забывать и о том, что несмотря на ужасное управление, на стороне президента Венесуэлы достаточно много сторонников, часть из которых может оказать решительное сопротивление американским вторжению и оккупации. В таком случае официальные лица и рьяные сторонники военных вмешательств могут столкнуться с неприятной действительностью того, что вторжение в Венесуэлу окажется отнюдь не «простой прогулкой» в такой же степени, в какой не было таковым вторжение в Ирак. В результате Вашингтон может в очередной раз оказаться втянутым в трясину, что приведет к дальнейшим потерям человеческих и финансовых ресурсов страны.

Напомним, одиннадцать стран региона обратились к Каракасу с призывом принять международную помощь с целью решения гуманитарного кризиса в Венесуэле. Декларация подписана представителями Аргентины, Перу, Бразилии, США, Чили, Мексики, Панамы, Колумбии, Коста-Рики, Уругвая и Парагвая.