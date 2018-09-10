На выборах в Ульяновской области лидируют коммунисты

Ульяновск, , 08:04 — REGNUM В Ульяновской области, по предварительным данным, наибольшее число голосов на выборах в законодательное собрание набирает КПРФ, далее идёт «Единая Россия», на третьем месте — ЛДПР, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

Согласно предварительным данным по состоянию на 04:45 часов, по единому округу на выборах в региональный парламент КПРФ набрала 36,38% голосов, заручившись поддержкой 144 212 избирателей. С небольшим отрывом следует «Единая Россия» с 33,87% голосов (134 261).

Что касается других партий, то ЛДПР предварительно набрала 13,48% голосов (53 424). Далее идут «Коммунисты России», которые получили 5,82% голосов. За «Справедливую Россию» отдали 4,01% голосов, «Гражданскую платформу» — 0,81%, «Патриоты России» набрали 0,74%

Как сообщало ИА REGNUM, законодательное собрание состоит из 36 депутатов, половина из них избирается по одномандатным округам, половина — по партийным спискам. Всего 9 сентября в Ульяновской области выбирали более 1,4 тыс. депутатов, по итогам голосования будет сформировано 136 представительных органов государственного и муниципального управления.

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