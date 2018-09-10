Испанская партия PSOE теряет популярность после прихода к власти — опрос

Мадрид, , 08:03 — REGNUM С момента прихода к власти Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) потеряла 2% потенциальных избирателей, что на выборах обернулось бы потерей 12 депутатских кресел в нижней палате парламента, пишет газета ABC 10 сентября.

Согласно опросу GAD3 для издания, если бы выборы в парламент состоялись сейчас, за PSOE проголосовали бы 27%, что дало бы партии 106 депутатских кресел в 350-местном конгрессе. (В настоящее время по итогам парламентских выборов у партии 84 депутата). Однако столько же мест получила бы и консервативная Народная партия, набравшая 25,9%. На третьем месте в опросе расположилась либеральная партия «Граждане» с 20,6% голосов (68 депутатских мест).

После отстранения от власти Народной партии 1 июня PSOE неожиданно поднялась с третьего места в рейтинге на первое, набрав 28,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент по инициативе социалистов вынес вотум недоверия Народной партии, и Мариано Рахой ушел в отставку с поста главы правительства, а также оставил руководство партией.

Причиной послужил старый коррупционный скандал и привлечение к уголовной ответственности давних высокопоставленных членов партии.

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